Aantal zwaluwen sterk gedaald

Het aantal zwaluwen is in het hele land sterk gedaald. Er zijn 58 procent minder boerenzwaluwen en zelfs 88 procent minder huiszwaluwen in vergelijking met vorig jaar. Hoe dat precies komt, is nog onduidelijk.

In de winter trekken de vogels naar het zuiden van Afrika. De route van ruim 7.000 kilometer leggen ze af in vijf tot zes weken. Op die trektocht is het waarschijnlijk fout gelopen, want er zijn veel minder vogels teruggekeerd dan de vorige jaren.

Minder broeden

Het is voorlopig nog onduidelijk of de zwaluwen in slecht weer zijn terechtgekomen of dat ze bijvoorbeeld gestroopt zijn in het zuiden. De exacte oorzaak zal de komende weken onderzocht worden. Wat wél zeker is, is dat de zwaluwen minder broeden. Daarom zijn er ook minder nakomelingen.