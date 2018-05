Aanslag Luik: kritiek op penitentiair verlof

Na de aanslag in Luik is er felle kritiek op het penitentiair verlof. Zo mocht Herman in het totaal 25 keer de gevangenis verlaten met het oog op zijn vrijlating in 2020. Toch maakte hij in het verleden al misbruik van dat recht, en won het later terug.

In totaal kreeg Herman elf keer een uitgaansvergunning, die hem toelaat om voor 16 uur de gevangenis te verlaten. Daarnaast werd hem ook 14 keer penitentiair verlof verleend, waarbij hij 36 uur uit de gevangenis mocht wegblijven.

In 2016 kreeg hij zelfs even anderhalve maand beperkte detentie. Dat wil zeggen dat hij overdag naar huis kon om werk te zoeken. Alleen, Herman maakte misbruik van het recht en meldde zich na tien dagen niet meer aan in de gevangenis. Het duurt nog eens twaalf dagen voor hij opnieuw kon opgepakt worden, hij had dan een inbraak gepleegd.

Steeds meer verlof

Zijn beperkte detentie werd ingetrokken en hij moest 19 maanden wachten voor hij opnieuw penitentiair verlof krijgt. Ongehoord, klinkt de kritiek.

Daarnaast is het opvallend dat in drie jaar tijd het aantal goedgekeurde aanvragen voor zo'n verlof in ons land bijna verdubbelt. Zo werd in 2013 nog amper een kwart van de aanvragen goedgekeurd, in 2016 was dat al 47 procent.

Critici vragen zich af hoe dat komt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die de eindverantwoordelijke is voor die verloven, wenst voorlopig niet te reageren.

Ongerustheid

"In de gevangenissen zijn mensen daarom ongerust over een zogenaamd ‘Benjamin Herman-effect’", legt terreurexpert Faroek Özgünes. "Namelijk dat penitentiaire verloven minder lichtzinnig zullen worden toegekend. Gevangenen vrezen dat zij gestraft zullen worden. Welke gevolgen er exact zullen zijn, moet nog afgewacht worden.