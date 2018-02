Aalst zet extra patrouilles in langs Dender

Na het ongeval van vannacht waarbij een carnavalist in Aalst in de Dender belandde, gaat de lokale politie extra patrouilleren in de buurt van de Dender. Dat zegt de burgemeester van Aalst, Christophe D’Haese (N-VA), aan VTM NIEUWS.

Volgens D’Haese is het onmogelijk om het volledige traject langs de Dender volledig ontoegankelijk te maken. “We gaan wel extra patrouilleren”, zegt hij.

“Daarnaast vragen we de carnavalisten ook om voorzichtig te zijn. Houd het veilig, zorg voor elkaar en ga in groep naar huis. Dit ongeval is een beetje een domper op een voor de rest veilig verlopen feestnacht. We willen naar de toekomst toe dat alles zo veilig mogelijk verloopt”, besluit hij.

