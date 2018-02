Morgen is het de belangrijkste dag van het jaar in Aalst, want dan gaat de jaarlijkse carnavalstoet uit. Het is dit jaar de negentigste keer dat de stoet uitgaat, een echte jubileumeditie. Alles moet dan ook tot in de puntjes in orde zijn. De groepen zijn al sinds september bezig aan de praalwagens. Toch is het een race tegen de klok om alles klaar te krijgen.