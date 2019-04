900 jongeren van AKABE-scouts beleven samen avontuurlijke dag

In Aalst verzamelden vandaag 900 leden van de AKABE-scouts. Dat zijn scoutsgroepen voor jongeren met een beperking. Ze spelen de hele dag lang avontuurlijke spelletjes. Want ze willen laten zien dat hun beperking hen niet tegenhoudt om te ravotten en plezier te maken.

Akabe staat voor 'Anders Kan Best'. En anders of niet, deze AKABE-scouts doen niets liever dan ravotten, sjorren, boogschieten, een stadsspel spelen of lasershooten. En dat is vandaag in Aalst allemaal mogelijk.

Er zijn in Vlaanderen zo'n dertig AKABE scoutsgroepen. Hun leiders kiezen heel bewust om actief te zijn met jongeren met een beperking. "Het is ongelofelijk hoeveel voldoening je ervan krijgt", klinkt het bij de leiding.