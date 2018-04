877 oproepen na stormschade

Het speciale noodnummer 1722 heeft in totaal 877 oproepen gekregen voor stormschade. 502 oproepen kwamen uit de provincie Namen. Het nummer werd om 12 uur vanmiddag afgesloten.

Het onweer van gisterenavond heeft vooral in het zuiden en oosten van het land schade aangericht. In de provincie Namen kwamen er 502 oproepen binnen. Vooral de omgeving van Dinant werd zwaar getroffen. “Wij hebben een honderdtal oproepen gehad. De brandweer van de zone Dinaphi is tot ongeveer 4 uur 's ochtend bezig geweest. We hebben vooral oproepen gekregen over geknapte bomen”, zegt Gilles Boonen, woordvoerder van de brandweerzone.

In Nijvel, in Waals-Brabant sloeg de bliksem in op een oude school. De brand kon pas rond 3 uur ’s nachts volledig geblust worden.

24 uur actief

Het noodnummer werd vanmiddag om 12 uur afgesloten, het was dus exact 24 uur actief. Het aantal oproepen ligt wel een stuk lager dan de vorige storm in januari. Er kwamen toen meer dan 31.000 oproepen binnen.

Het nummer 1722 wordt geactiveerd om ervoor te zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat het nummer vrij blijft voor mensen in levensgevaar.