8.000 hectare bos opengesteld voor wandelingen

Sinds kort kan je in Vlaanderen rondwandelen in achtduizend hectare struinnatuur. Dat zijn bossen of natuurgebieden waar je vrij mag rondlopen. Vroeger moest je er op de paden blijven, maar daardoor was er maar ongeveer vierhonderd hectare vrij om op te wandelen. De Vlaamse regering heeft daarom nu beslist om meer bossen open te stellen.

Door de nieuwe regels is er nu twintig keer meer ruimte om buiten de paden te wandelen, maar toch is niet iedereen tevreden. Sommige natuurverenigingen denken zelfs dat het ten koste zal gaan van de natuur.

“Ik ben het er niet mee eens dat dit ten koste zal gaan van de natuur. Daar waar vogels aan het broeden zijn of op speciale plekken, zal het gebied nog altijd niet toegankelijk zijn”, zegt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). Ook honden mogen niet los rondlopen in het bos, onder andere omdat ze reeën wegjagen.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos kan je zien welke struingebieden er in jouw buurt liggen.