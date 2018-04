75 jaar geleden: Belgen konden nazitrein stoppen

Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat drie jonge Brusselaars een jodentransport van de nazi's konden tegenhouden. Ze konden hun trein naar Auschwitz doen stoppen in Boortmeerbeek en zo 151 mensen redden. Het was de eerste en meteen ook de laatste keer dat dat is gelukt.

Een revolver en een lantaarn. Dat is alles was de drie studenten gebruikten om de trein te doen stoppen. De spullen liggen nu in het museum Kazerne Dossin, in Mechelen. Met de lantaarn en een rood blad bootsten de drie een rood stoplicht na.

"De machinist heeft daarop gereageerd en dan heeft men van die stilstand gebruik gemaakt om naar een wagon te gaan", zegt Christophe Busch, de directeur van de kazerne in Dossin.

Het trio deed de trein stoppen tussen Boortmeerbeek en Haacht. De trein was toen nog maar vanuit Mechelen vertrokken, richting Auschwitz. Op het transport zaten zo'n 1.600 mensen. 231 joden konden bevrijd worden, al werd de helft snel weer opgepakt of doodgeschoten.

Een van de drie studenten kreeg de kogel, de twee anderen belandden zelf in concentratiekamp, maar overleefden de oorlog.