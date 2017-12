Meer en meer Vlamingen huren een chalet in de Ardennen tijdens de feestdagen. Dit jaar zullen bijna 6.000 Vlamingen Nieuwjaar vieren in de Ardennen. Ze moesten hun vakantiehuis al vroeg vastleggen, want in september was alles al volzet.

Samen bezetten de Vlamingen ongeveer de helft van de vakantiehuizen. 27 procent van de toeristen komt uit Nederland, 14 procent uit Franstalig België.