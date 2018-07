Uit een onderzoek van de Oxford Universiteit blijkt dat maar liefst 57 procent van het ivoor dat in ons land werd aangekocht op de legale markt, eigenlijk niet verkocht zou mogen worden. Het ivoor was afkomstig van olifanten die na 1990 geslacht werden of had geen certificaat, wat noodzakelijk is voor ivoor dat tussen 1947 en 1989 werd aangemaakt.