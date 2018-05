4 soldaten WO1 herbegraven

Vier Belgische soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog worden herbegraven in De Panne, op de grootste militaire begraafplaats voor Belgische slachtoffers. Dat is heel uitzonderlijk, omdat het Belgen zijn. Het is al meer dan veertig jaar geleden dat een Belgische soldaat werd teruggevonden. Dat drie van hen ook geïdentificeerd zijn, maakt het nog specialer.

Ook heel uitzonderlijk is het dat de namen van drie soldaten gekend zijn. Onder hen Petrus Pintens uit Hoboken, hij was 24 toen hij stierf aan het front, en Gerard Dethier, uit de buurt van Luik. Van de derde is er geen foto, de vierde soldaat is niet geïdentificeerd.

Stamboomonderzoek

Archeologen hebben de drie gekende soldaten twee jaar geleden opgegraven in Diksmuide, aan de IJzer. Aan de hand van de knopen op hun uniform wisten de onderzoekers meteen dat ze tot het twaalfde linieregiment behoorden.

Toch staat hun identiteit nu pas vast, na analyse van historische documenten en intensief stamboomonderzoek.

41.000

Honderd jaar geleden sneuvelden in totaal 41.000 Belgische soldaten aan het front. Iets minder dan 2.000 slachtoffers zijn nooit teruggevonden, en liggen dus nog onder de Vlaamse velden.