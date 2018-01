4 op de 10 transgenders doen poging tot zelfdoding

Acht op de tien transgenders overwegen vroeg of laat zelfdoding, vier op de tien probeert het ook. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Vorige week is nog een 18-jarige jongen uit het leven gestapt die als meisje geboren was. Pas toen hij al bijna 15 was durfde hij voor het eerst zijn gevoelens te uiten.

Twee jaar geleden was Mats te zien in het VTM-programma 'Over De Streep'. Een programma over hoe jongeren omgaan met psychische problemen. Mats werd geboren als Zoë, de oudste van een meisjesdrieling. Op zijn vijftiende vertelde hij aan iedereen dat hij als jongen door het leven wou.

Sneller hulp vragen

Mats begon met een hormonenkuur en onderging een operatie om zijn borsten te verwijderen. Maar in zijn hoofd bleef hij worstelen omdat niet iedereen zijn keuze begreep. Afgelopen donderdag stapte Mats uit het leven. Zijn moeder hoopt dat andere jongeren die in dezelfde situatie zitten, sneller om hulp roepen.

"Psychologische hulp noodzakelijk" Psychologische begeleiding is levensnoodzakelijk bij genderdysforie, zeker bij jongeren en kinderen. Therapie wordt nog maar sinds kort beperkt terugbetaald. Toch kan het nog veel beter, zeggen experts, zeker gezien het risico.

(Lees verder onder de video)

Luisterend oor

Wie vragen heeft over het genderthema, kan een beroep doen op hulpverleners van het Transgenderinfopunt via 0800 96 316 of contact@transgenderinfo.be

Berichten als deze kunnen soms donkere gevoelens oproepen. Weet dat u altijd een luisterend oor vindt bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of op de website.