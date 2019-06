Bij een woningbrand in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas is dinsdag een 33-jarige vrouw om het leven gekomen. Het vuur bleef lange tijd onopgemerkt want de brandweer kwam in eerste instantie om de deur te openen omdat de bewoonster niet reageerde wanneer er werd aangebeld.

Toen ze aankwamen zagen ze dat de ramen op de bovenverdieping zwart waren. Binnen troffen ze een vuurhaard aan en even later werd het levenloze lichaam van de vrouw gevonden.