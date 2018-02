3.000 euro boete voor 201 km/u

De motorrijder die drie weken geleden aan 201 per uur werd geflitst in Lo-Reninge terwijl hij er maar 70 kilometer per uur mocht rijden, is veroordeeld tot 3.000 euro boete. Hij mag ook minstens zes maanden niet met de motor of de auto rijden. De man zei tegen de rechter dat hij zo snel reed omdat hij zelfmoord wilde plegen.

Amper drie weken na zijn zware snelheidsovertreding staat de motorrijder al voor de rechter. Hij reed 201 per uur op een weg waar maximaal 70 is toegelaten. Zelf vraagt de 50-jarige man om begrip. De man heeft een zware depressie en hij wou naar eigen zeggen zelfmoord plegen.

“Ik zat volledig in de put, ik zat te wenen op mijn moto. Ik zei: ik ga er een einde aan maken. Dat was ook maar een kort stuk”, klonk het vanmorgen tegen de rechter. Die twijfelde aan zijn excuses.

De rechter vroeg zich ook af waarom de man plots tot inkeer kwam. “Op het moment dat ik aan het optrekken was, besefte ik dat ik ook nog een vrouw had, mijn honden, mijn gezin en mijn familie”, klonk het. “Ik dacht: neen, ik mag dat niet doen en toen heb ik me direct herpakt.”

Zichzelf aangegeven

De politie verspreidde de flitsfoto via sociale media, want de motorrijder reed zo snel dat de agent zijn nummerplaat niet kon noteren. Hij heeft zich pas gemeld nadat zijn vrouw hem daartoe had verplicht.

De rechter gaf de man een boete van 3.000 euro en hij mag minstens een halfjaar niet met de auto rijden. Door zijn psychische problemen is hij een gevaar op de weg, oordeelde de rechter.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.