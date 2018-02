"25 jaar voor Dutroux is genoeg"

De advocaat van Marc Dutroux, Bruno Dayez, wil dat Dutroux binnen drie jaar vrijkomt. Hij vindt dat niemand langer dan 25 jaar in de cel mag zitten en heeft daar dan ook een boek over geschreven. Hij noemt de behandeling van Dutroux “onmenselijk”. “Een kwarteeuw afgezonderd in een ruimte van negen vierkante meter. Dat lijkt op een marteling of een foltering”, zegt hij aan VTM NIEUWS. Hij beschuldigt de staat er ook van niets gedaan te hebben om zijn vrijlating voor te bereiden, wat ze volgens hem verplicht zijn te doen.

“Ik vind dat een straf van 25 jaar vrijheidsberoving een maximum is. Het is een enorme straf in vergelijking met een mensenleven. Een kwarteeuw afgezonderd in een ruimte van negen vierkante meter. Dat lijkt op een marteling of een foltering. Dat is een behandeling die me onmenselijk lijkt. Het is een drempel die niet overschreden mag worden”, zegt Dayez.

Hij beschuldigt de staat er ook van dat ze niets gedaan heeft om zijn re-integratie voor te bereiden. “Wat heeft de staat gedaan in die 25 jaar? Het antwoord is niets. Niets hebben ze gedaan tijdens zijn hele lange straf voor de re-integratie van de veroordeelde. Wat geldig is voor Dutroux, is ook geldig voor de andere veroordeelden die een lange straf krijgen. De staat faalt in zijn missie. Vanaf het moment dat ze iemand arresteren, zijn ze verantwoordelijk voor hun vrijlating”, zegt Dayez.

"Dutroux is veranderd"

De advocaat zegt ook dat Dutroux veranderd is in die 25 jaar tijd. “Zeggen dat hij de enige persoon is die geen berouw kan tonen of kan veranderen, is nonsens. We zijn allemaal andere mensen dan 25 jaar geleden en Dutroux ontsnapt niet aan die regel.”

Als Dutroux dan toch vrijgelaten wordt, moet hij volgens Dayez beschermd worden van de maatschappij. “Hij zou slechts kunnen genieten van een vrijlating onder heel strikte voorwaarden in omstandigheden waar hij beschermd wordt van publieke vergelding. We hebben een verblijfplaats voor ogen waar hij beschermd wordt. Een re-integratie in de maatschappij is niet haalbaar.”