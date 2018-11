De nieuwe regeling voor de privacy die zes maanden geleden van kracht werd, de zogenaamde GDPR-wetgeving, vertoont flinke hiaten. In een half jaar tijd zijn er al 317 meldingen van een datalek, dat is ruim 20 keer meer dan in heel 2017. De wet moet ervoor zorgen dat persoonlijke informatie beter beschermd wordt. Maar vooral in de gezondheidssector zijn er opvallend veel lekken.