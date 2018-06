2 zwaargewonden bij ongeval Antwerpen

Op de Antwerpse ring zijn gisteravond laat twee mensen zwaargewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Even voor middernacht botste een bestelwagen op de achterkant van een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Antwerpen-Zuid in de richting Gent. De passagier van de bestelwagen zat vast in het wrak en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij verkeert nog in kritieke toestand.

Ook de bestuurder van de bestelwagen raakte zwaargewond. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond.

Kennedytunnel

De omstandigheden van het ongeval zijn nog erg onduidelijk. Mogelijk gebeurde het in de staart van de file aan de onderhoudswerken in de Kennedytunnel. Een tijdlang waren drie rijstroken versperd.