2 op 3 gebruikt astmapuffer verkeerd

Twee op de drie astmapatiënten gebruiken hun astmapuffer niet of verkeerd. Dat zegt astma-expert Guy Brusselle van het UZ Gent. Elk jaar sterven in ons land driehonderd mensen aan een astma-aanval, terwijl dat perfect te vermijden valt, zeggen specialisten.

Elk jaar neemt het aantal astmapatiënten in ons land toe. In totaal hebben nu één miljoen Belgen astma, onder wie 200.000 kinderen. De reden is even simpel als verontrustend: de luchtvervuiling.

Met een goede behandeling kan astma onder controle gebracht worden, sterven aan een astma-aanval kan dus vermeden worden. “Het is zeer belangrijk om daarop in te zetten en de medicatie en behandeling goed te blijven nemen”, zeggen experten.

En net daar knelt het schoentje dus. Twee op de drie patiënten gebruiken hun astmapuffer te weinig of gebruiken het verkeerd. Astma-expert Guy Brusselle van het UZ Gent benadrukt dan ook het belang van een correct gebruik.