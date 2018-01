2 jaar voor vluchtmisdrijf Oostende

De jongeman van 18 die vorige zomer een ongeluk kreeg in Oostende, met twee liftende meisjes in zijn auto, moet 2 jaar en 4 maanden naar de gevangenis. De man pleegde vluchtmisdrijf en bleef vier dagen spoorloos. In paniek, zegt hij zelf, omdat hij besefte dat hij, noch zijn auto, aan de regels voldeed.

Pierre B. reed in augustus vorig jaar op wegenwerken, hij was op de vlucht voor de politie. In zijn auto zaten nog twee vrienden en twee minderjarige meisjes die hij een lift had gegeven. Minstens 1 meisje is nu nog altijd aan het revalideren.

Pierre B., pas 18 jaar, beging een hele reeks overtredingen. Hij veroorzaakte niet alleen een ongeval met gewonden en pleegde vluchtmisdrijf. Hij reed ook zonder rijbewijs, met 120 per uur door het centrum. Hij negeerde signalisatie en de bevelen van een agent. De auto had hij gestolen, en hij staat bekend als cannabisgebruiker.