1,8 promille in bloed? Alcoholslot!

Automobilisten die betrapt worden met meer dan 1,8 promille alcohol in hun bloed, moeten vanaf nu een alcoholslot laten installeren. Ze moeten dus eerst blazen in een toestel voor de auto kan starten. Dat heeft het parlement nu eindelijk goedgekeurd, na jaren discussie. De politierechters zijn niet voor. Zij vinden een alcoholslot onbetaalbaar een nutteloos.

De installatie van het alcoholslot gebeurt bij een erkende verdeler en kost 4.000 euro voor drie jaar. Er is ook een verplicht lessenpakket bij het VIAS Instituut en die kost 1.700 euro. In totaal ben je dus 5.700 euro kwijt of minstens 1.900 euro per jaar. De veroordeelde moet al die kosten zelf betalen.

Politierechters moeten die alcoholsloten verplicht opleggen. Dat moeten ze doen bij recidivisten of bij bestuurders met meer dan 1,8 promille alcohol in het bloed, dat zijn acht tot tien pinten.

Makkelijk te omzeilen

Over het slot wordt al jaren gepraat, maar tegen de zomer zou het er toch moeten komen. Politierechters zijn alleszins geen voorstander, omdat het systeem makkelijk te omzeilen valt. Zo kan je een nuchter persoon het toestel laten deblokkeren.