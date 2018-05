18 miljoen op factuur Brussels Airlines?

De nakende staking van de piloten van Brussels Airlines kan de luchtvaartmaatschappij veel meer kosten dan tot nu toe gedacht. Als iedere getroffen reiziger die recht heeft op een compensatie die ook opvraagt, kan de factuur oplopen tot achttien miljoen euro. Brussels Airlines zegt dat ze al een oplossing heeft voor 45.000 van de 63.000 passagiers.

De piloten van Brussels Airlines plannen een staking op maandag en woensdag. De luchtvaartmaatschappij vraagt iedereen die zijn vlucht geannuleerd ziet, om hen eerst te contacteren zodat zij op zoek kunnen gaan naar een alternatief. Anders kunnen ze niet garanderen dat reizigers hun andere vlucht – die ze op eigen houtje gezocht hebben – terugbetaald zullen zien.

Verplichte compensatie

Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om in bepaalde gevallen een schadevergoeding te betalen. Bij een annulering of een vertraging door omboeking van meer dan drie uur is er voor vluchten van 1.500 kilometer of minder een vergoeding van 250 euro voorzien.

Voor vluchten binnen Europa van méér dan 1.500 kilometer en internationale vluchten tot 3.500 kilometer gaat het over een vergoeding van 400 euro. Voor alle internationale vluchten van meer dan 3.500 kilometer, krijg je 600 euro.

Al zeker 300 claims

Het commerciële bedrijf Claim-It, dat passagiers helpt met het indienen van zo een schadeclaim, heeft intussen al bijna 300 reizigers verzameld. “Je gaat het best eerst eens horen bij Brussels Airlines of er alternatieven zijn”, zegt Niki Leys van Claim-It. “Dan moeten zij de passagiers binnen een redelijke termijn een alternatief aanbieden.”

Wat dan met de mensen die heel dringend een andere oplossing nodig hebben? “Je kan de alternatieve vluchten dan zelf gaan opzoeken en dat later bij de rechtbank aanvechten, om te bekomen dat Brussels Airlines ook die vlucht gaat terugbetalen.”

