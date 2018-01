15 vrouwen hebben ‘oefenbaby’ al getest

In een jaar tijd hebben vijftien vrouwen al de ‘Real Care’-oefenbaby getest, om te zien of ze wel klaar zijn voor het moederschap. De pop doet alles wat echte baby’s doen: huilen, eten en ze moeten ververst worden. Sinds vorig jaar is die babypop te huur in Leuven.

Bij vzw Fara in Leuven programmeren ze de poppen. De computer beslist wanneer ze huilen en waarom. Zo willen ze tonen hoe het echt is om mama of papa te zijn. “De insteek is zeker niet om ze te gebruiken als afschrikmiddel of als promomiddel voor een kinderwens”, zegt Laura Jacobs van vzw Fara. “We willen het gesprek rond de kinderwens of de haalbaarheid ervan opentrekken. We willen een realistisch beeld geven van wat het kan betekenen om de klok rond voor een pasgeboren baby te zorgen.”

Mieke Geysels is achttien jaar en wil heel graag een baby. Haar ouders waren niet helemaal overtuigd en lieten Mieke daarom drie dagen lang zorgen voor de ‘Real Care Baby’. “Het was net een echt baby’tje voor mij”, zegt Mieke. “De nachten waren wel moeilijk. Ieder uur moest ik opstaan om een flesje of pamper te geven of om te troosten”.

Mieke heeft na het gebruik van de oefenbaby nog altijd een grote kinderwens, maar gaat het nu toch even uitstellen. “Het heeft mij realistischer doen nadenken. Ik weet nu dat ik eerst moet werken en geld verdienen, omdat ik het anders niet kan geven wat het nodig heeft”, zegt Mieke nog.

Voor dertig euro kan je de oefenbaby vijf dagen huren.