13-jarige na ongeluk: "Voorzichtig op de weg"

April is één van de gevaarlijkste maanden voor kinderen op de weg omdat ze door het mooiere weer vaker met de fiets naar school gaan. Hoe snel een ongeval kan gebeuren en hoe zwaar het is om er weer bovenop te geraken, dat weet Thibeau Germeys.

Hij is dertien en werd op zijn fiets aangereden door een auto. Hij hield er een zware hersenschudding en een gebroken been aan over.

Thibeau volgt nu een lange en heftige revalidatie in centrum Pulderbos in Zandhoven. Daar komen regelmatig jonge verkeersslachtoffers binnen.

“Veiligste route oefenen”

Samen met zijn kinesist roept Thibeau ouders en kinderen op om voorzichtig te zijn op weg naar school. Zeker nu het beter weer wordt, is dat belangrijk. Tussen maart en april neemt het aantal ongevallen met kinderen jonger dan vijftien jaar namelijk toe met twaalf procent.

Na een lange winterperiode gaan kinderen weer vaker te voet of met de fiets naar school. Heel wat jongeren doen dat zelfs voor de eerste keer. “De paasvakantie is daarom het ideale moment om de veiligste route naar school te oefenen met je kind”, riep ook het verkeersinstituut VIAS vandaag op.

