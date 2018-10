13 gevallen van fraude met sociale woningen in A'pen

De stad Antwerpen wil 13 huurders van sociale woningen vervolgen, omdat ze fraude hebben gepleegd. Na een vermoeden van fraude, liet de stad 40 huurders natrekken, een derde van hen bleek een of meerdere huizen in het buitenland te bezitten.

Daarom wil de stad hen nu uit de woning laten zetten en het geld dat ze al die jaren hebben kunnen uitsparen, laten terugbetalen. “Dat kan soms tot 10.000 euro per gezin oplopen”, legt schepen voor Sociale Zaken en OCMW Fons Duchateau (N-VA) uit aan VTM NIEUWS.

Het meest hallucinante voorbeeld is dat van een man met 14 huizen en bouwgronden in Marokko. En in 5 gevallen woonden de fraudeurs zelfs in het buitenland en verhuurden ze hun sociale woning hier door aan anderen.

Volgens Fons Duchateau is het toeval dat dit nieuws slechts een week voor de verkiezingen naar buiten komt. Hij zegt dat partijen sp.a,, Groen en CD&V stokken in de wielen hebben proberen steken, om electorale redenen.