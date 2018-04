120 zeemeerminnen komen samen in Beringen

In een duikcentrum in Beringen zijn 120 zeemeerminnen en- mannen samengekomen voor een internationale conventie. Ze doen er workshops, fotoshoots of zwemmen rond in het duikersbad. Volgens de organisatoren is het de eerste keer dat er in Europa zo’n internationaal festival georganiseerd wordt.

Zwemmen zoals Ariël uit de Kleine Zeemeermin, het hoeft geen fantasie meer te zijn. In het duikerscentrum Todi, op de mijnsite in Beringen, komen dit weekend tientallen meerminnen- en mannen samen uit onder andere Frankrijk, Denemarken, Italië, Zwitserland, Duitsland, Nederland en zelfs Australië.

Ze leren er zwemmen zoals een zeemeermin, er zijn fotoshoots, yogalessen en een zeemeerminnenbal. De zeemeerminnen voelen zich alleszins als een vis in het water in Todi, want in het bassin zitten 2.400 tropische vissen, uniek in Europa volgens de eigenaars. Het water heeft een aangename temperatuur van 24,5 graden en er zit geen chloor in het water, waardoor de zeemeerminnen hun ogen kunnen openhouden onder water.

Freediven

De internationale conventie is een initiatief van de zeemeerminnenclub van het duikerscentrum, de Mermates. In het duikerscentrum kan je ook lessen volgen om zeemeermin te worden. Om een goeie zeemeermin te zijn moet je goed kunnen freediven, ofwel duiken zonder zuurstofflessen, goed met met één vin kunnen zwemmen en je buikspieren een beetje trainen.

“Het lijkt makkelijk, maar het is moeilijk. Als je het niet juist doet kan je permanente schade oplopen aan je rug. Als je er aan begint, is een goeie basiskennis dus belangrijk”, zegt zeemeermin Celine Van de Voorde, een van de organisatrices. “Het is zeker en vast een sport. Mensen die het uitproberen vinden het lastig.”

Zeemeermin zijn is geen goedkope hobby. Een gewone staart in badpakstof kost zo’n 100 euro. Speciale staarten van silicone kosten snel 2.000 euro, soms zelfs 6.000 euro.