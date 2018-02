11% van werknemers zit ziek thuis

De griep slaat hard toe in ons land. Bijna elf procent van alle werknemers zat vandaag thuis, het hoogste cijfer in meer dan een jaar. Dat blijk uit cijfers van Attentia. De epidemie zit dan nog niet eens op haar hoogtepunt, al kan de krokusvakantie ze volgende week wel wat afremmen.

Meer dan een op de tien werknemers zat vandaag thuis door ziekte. De griepepidemie is dan ook al vier weken aan de gang en wordt nog elke dag erger. “Het is nu echt in heel stijgende lijn. De komende week of weken gaat dat nog wat stijgen”, zegt Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij Attentie. “Het feit dat het dan krokusvakantie is en minder mensen gaan werken, zal die stijging wat doen afremmen.”

Dat elf procent vandaag thuis zat, komt niet alleen door de griep. “Er zijn een aantal donkere maanden geweest, dus er is wat meer winterblues dan normaal. En het is bijna krokusvakantie, heel wat mensen nemen waarschijnlijk iets vroeger ‘verlof’”, aldus nog Kempeneers.