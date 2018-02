10% minder omzet in cafés door Tournée Minérale

Uitbaters van cafés en restaurants zijn blij dat Tournée Minérale voorbij is, zij voelen het in hun portemonnee. Een vijfde heeft tien procent minder verdiend dan anders. Het is wel minder erg dan vorig jaar, omdat de cafébazen nu beter voorbereid waren.

Heel wat cafés boden verschillende mocktails, cocktails zonder alcohol, aan tijdens de maand zonder alcohol. Want een café dat tijdens Tournée Minérale goed wil blijven draaien, moet creatief zijn.

“Je bent sowieso verplicht om dat mee te doen, iedereen, alle horecazaken doen eraan mee. Hoe klein of hoe groot ook. Ergens ben je wel wat gedwongen”, zegt Tim Boydens van Bar Salon uit.

Zeven op de tien Vlaamse horecazaken maakten een alcoholvrije kaart speciaal voor Tournée Minerale. Vorig jaar deed nog minder dan de helft dat. Afgelopen maand verdiende 33 procent van alle cafés en restaurants minder dan anders. Terwijl vorig jaar nog 51 procent zijn inkomsten zag dalen.