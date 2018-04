10 Miles: lopers niet genoeg voorbereid

De lopers die zich gisteren op de Antwerp 10 Miles hebben laten verrassen door de warmte, waren gewoonweg niet genoeg voorbereid, zeggen sportartsen. Ongeveer 250 van de 40.000 lopers hadden verzorging nodig, 59 onder hen moesten naar het ziekenhuis. Artsen pleiten voor een verplichte medische controle vooraf.

Nathan, een zeventienjarige student lichamelijke opvoeding, nam gisteren voor het eerst deel aan de Antwerp 10 Miles. Hij haalde de finish, maar werd later toch afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens sportartsen is hij niet de enige: veel lopers waren onvoldoende voorbereid.

Medische controle

Daarom pleiten ze voor een verplichte medische controle vooraf. Bij veel sportevenementen, zoals het beklimmen van de Mont-Ventoux, is dat al het geval. Toch is zo’n controle geen zekerheid om ongelukken te voorkomen. Gisteren lag het probleem namelijk vooral bij de hitte: wie niet genoeg water dronk, kwam in de problemen.

Sportarts Guy De Schutter is alleszins voorstander. “Praktische voorbereiding is één ding, maar ook de medische omkadering is belangrijk. Maar uiteindelijk is het de organisatie zelf die beslist of zo’n controle verplicht wordt.”

Muyters

De organisatoren valt in elk geval niets te verwijten, volgens minister van sport Philippe Muyters (N-VA). Hij beklemtoont dat controle op voorhand in dit geval geen verschil had gemaakt. Elke atleet moet zelf op een verantwoorde wijze met zijn eigen lichaam omgaan.

Van de 59 lopers die werden afgevoerd, liggen er nog altijd negentien in het ziekenhuis.