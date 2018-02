1 op de 5 gemeenten verbiedt confetti

1 op de 5 gemeenten in Vlaanderen verbiedt confetti met carnaval. Dat blijkt uit een rondvraag van Radio 2. Confetti is slecht voor het milieu, en het kost handenvol geld om het na de stoet weer op te ruimen. In grote stoeten is confetti wel nog toegelaten, maar veel scholen die deze week verkleed door de straten trekken, moeten op zoek naar een alternatief.

In de Vrije Basisschool in Lichtervelde zullen ze tijdens de carnavalsstoet bellen blazen in plaats van confetti gooien. Vorig jaar gooiden de kinderen die nog met hopen op straat, maar nu mag het niet meer. Het is een beslissing van de school om geen confetti meer te gooien, maar ook veel gemeenten bannen de papiersnippers.

Opruimkosten beperken

Uit een rondvraag van Radio 2 blijkt dat bijna 1 op de 5 Vlaamse gemeenten confetti volledig verbiedt, in de gemeente Boom riskeren overtreders zelfs een GAS-boete. In De Panne en in Temse is alleen biologisch afbreekbare confetti nog toegelaten. De gemeenten doen dat niet alleen voor het milieu, maar ook vooral om de opruimkosten te beperken. In alle grote stoeten mag confetti wel nog.

Geen snoep gooien

In enkele kleinere optochten gaat het verbod gaat het verbod nog niets verder. Zo is het in het Limburgse Gellik dit jaar verboden om snoep uit de praalwagens te gooien.