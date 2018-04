1 op de 3 krijgt digitale meter

In 2019 begint in Vlaanderen de uitrol van de digitale elektriciteits- en gasmeters. Tegen eind 2022 moet al één huishouden op drie zijn uitgerust met de nieuwe digitale energiemeters. In totaal zal de uitrol zowat vijftien jaar in beslag nemen.

Het is de Vlaamse regering die beslist heeft de digitale meters in te voeren. Dat kon ook niet anders, aldus Vlaams energieminister Bart Tommelein bij de voorstelling van de meters. De oude klassieke worden niet meer gemaakt.

Maar digitale meters zijn ook "broodnodig", aldus Tommelein, om de energieoverslag te maken van centraal gestuurde naar lokaal opgewekte energie.

De uitrol is werk voor netbeheerders Eandis en Infrax, en die start op 1 januari 2019. Vanaf dan zullen er geen oude meters meer worden geïnstalleerd, enkel nog nieuwe.

Tegen eind 2022 zullen op die manier 1,65 miljoen nieuwe elektriciteits- en aardgasmeters zijn geplaatst, of één derde van alle meters. Ook de 330.000 eigenaars van bestaande zonnepanelen komen in die eerste fase aan de beurt. In totaal moeten 4,63 miljoen meters worden geplaatst. Naar schatting tegen 2034 moet de hele uitrol achter de rug zijn.