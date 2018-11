1 op 3 Vlaamse ziekenhuizen zit in rode cijfers

Eén op de drie ziekenhuizen zit in rode cijfers en heeft dus kans op een faillissement. Samen hebben de ziekenhuizen nog nooit zo weinig winst gemaakt als vorig jaar. Dat schrijft de krant De Tijd op basis van de jaarrekeningen.

Vorige week ging nog een ziekenhuis failliet in Nederland. “Per heden gesloten”, hing er aan de deur van ziekenhuis Slotervaart in Amsterdam. Maar het is niet uitgesloten dat zo een scenario ook in Vlaanderen voorkomt. Want van de 51 Vlaamse ziekenhuizen, maakten er zestien vorig jaar verlies.

Extra kosten

Ziekenhuizen maken vooral verlies op verpleging en hebben extra kosten aan elektronische patiëntendossiers en pensioenen. Daarnaast kunnen ze ook steeds minder winst maken op medicijnen en medische machines. Bovendien krijgen ze alsmaar meer verplichtingen van de overheid, maar volgt de financiering niet.

Marc Geboers, van Zorgnet-Icuro, waarschuwt ook dat patiënten dit zullen merken in het hele medische verhaal. Maar misschien ook in de zorg zelf, want ziekenhuizen moeten nu al besparen op personeel.

"Geen extra geld"

Maar Maggie De Block, de voogdijminister (Open Vld), laat weten dat ziekenhuizen niet moeten rekenen op extra geld, ook niet voor verpleegkundigen. Daarnaast vindt ze dat ziekenhuizen efficiënter kunnen omgaan met hun subsidies en vooral beter moeten samenwerken.