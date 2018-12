VS trekken troepen uit Syrië weg. "We hebben IS verslagen", tweet Donald Trump

De Verenigde Staten bereiden zich volgens Amerikaanse media voor op de terugtrekking van hun troepen uit Syrië. Voorlopig vechten ze daar samen met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) . Dat meldden onder andere de Wall Street Journal en de zender CNN. De Amerikaanse troepen lijken zelf niet op de hoogte te zijn aangezien ze vandaag nog een verklaring deelden waarin ze schrijven dat ze de strijd tegen IS voortzetten.

De beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken komt van president Trump. Die vindt dat het doel bereikt is: IS werd uitgeschakeld. Dat deelde hij via Twitter. “We hebben IS in Syrië verslagen, mijn enige reden om daar te zijn gedurende het Trump-presidentschap.”

Momenteel zijn er ongeveer 2.000 troepen ter plaatse. Samen met SDF staan ze op het punt om het laatste IS-bolwerk in het stadje Hajin aan de Eufraat, volledig te heroveren.

De terugtrekking van de Amerikaanse troepen zou Syrisch president Assad alvast gelukkig stemmen. De invloed en inmenging van de VS zou immers krimpen. De troepen blijven wel aanwezig in Irak waardoor ze nog steeds kunnen ingrijpen in Syrië, maar enkel als dat hoogstnoodzakelijk is.

"Amerikaans leger zet strijd voort."

Het bericht van Trump staat lijnrecht tegenover het persbericht dat het Amerikaanse leger vandaag uitstuurde. Daarin leggen ze uit dat ze de strijd tegen IS voortzetten om de vrede en stabiliteit in Syrië te garanderen alsook om het thuisland tegen de terroristische dreiging te beschermen.

Bondgenoten op de hoogte

Volgens de Wall Street Journal werden bondgenoten in de regio wel al op de hoogte gebracht van de beslissing. Zo had Trump vorige week nog een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan met wie hij de terugtrekking van Amerikaanse troepen besprak.