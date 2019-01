VS daagt Chinese Huawei voor de rechter voor spionage

De Verenigde Staten hebben maandag een lange reeks feiten ten laste gelegd aan de topvrouw van het Chinese telecombedrijf Huawei, Meng Wanzhou, maar ook aan Huawei zelf.

Ze worden ervan beschuldigd de Amerikaanse sancties tegen Iran geschonden te hebben. Daarnaast worden ze ook beschuldigd van industriële spionage.

In ons land onderzoekt het centrum voor cybersecurity of apparatuur van het Chinese bedrijf Huawei gebruikt kan worden voor spionage. Het CCB doet dat in navolging van andere landen zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk. Huawei zelf ontkent alle aantijgingen. En er zijn tot dusver ook nog geen bewijzen gevonden.

