De vrachtwagen van de chauffeur die gisteren een 'geel hesje' heeft doodgereden in Wezet is teruggevonden op een parking langs de snelweg in Nederland. De chauffeur is nog altijd op de vlucht. Het gaat om een man van 56 met de Nederlandse nationaliteit. Volgens één getuige zou de chauffeur het slachtoffer voor de aanrijding hebben gezien, en toch zijn doorgereden.