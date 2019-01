Vrachtvliegtuig met 16 mensen aan boord stort neer in Iran: slechts 1 persoon nog in leven

In de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran is deze ochtend een vrachtvliegtuig neergestort. Aan boord zaten 16 mensen, één iemand heeft de crash overleefd. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is geen informatie.

De Iraanse autoriteiten wijten de crash aan een fout van de piloot. Hij zou op de verkeerde landingsbaan zijn geland, en vervolgens de controle over het vliegtuig zijn verloren. De weersomstandigheden op het moment van het ongeluk waren erg slecht, mogelijk is dat de oorzaak van de vergissing van de piloot.

Het toestel, een Boeing 707, vervoerde een lading uit Kirgizië. Of het vrachtvliegtuig uit Iran of Kirgizië afkomstig is, is nog onduidelijk.

Sandra Cardoen, Joris Truyts 10:30 09:02