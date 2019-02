Vorig jaar kozen iets meer dan 2.350 Belgen voor euthanasie

In 2018 werden 2.357 gevallen van euthanasie geregistreerd. Dat is een lichte stijging (+1,8 procent) in vergelijking met het jaar voordien, zo blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid.

De overgrote meerderheid van de registraties, ongeveer drie vierde, was Nederlandstalig. Het ging voornamelijk om patiënten tussen de 60 en 89 jaar en iets meer vrouwelijke patiënten. Thuis was de belangrijkste plaats van uitvoering (46 procent).

Het aantal euthanasiegevallen uitgevoerd in ziekenhuizen nam af, het aantal in verpleeg- en verzorgingshuizen bleef toenemen.

De voornaamste aandoeningen die aanleiding gaven tot een euthanasieverzoek waren ofwel kwaadaardige aandoeningen zoals kankers of een combinatie van verschillende ernstige en ongeneeslijke aandoeningen, die niet meer voor verbetering vatbaar waren en die ernstige handicaps veroorzaakten tot orgaanfalen toe.

Bij de overgrote meerderheid van de patiënten werd het overlijden binnen afzienbare termijn verwacht.

Psychisch lijden

In 2018 werden er geen registratiedocumenten voor euthanasie bij oordeelsbekwame minderjarige patiënten geregistreerd. Minder dan 1 procent van de euthanasiegevallen werd uitgevoerd op basis van een voorafgaande wilsverklaring en dit bij patiënten die onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn waren.

Verzoeken om euthanasie op basis van psychiatrische aandoeningen bleven uitzonderlijk (2,4 procent van alle gevallen).

In al deze gevallen kon men vaststellen dat aan de wettelijke voorwaarden was voldaan.