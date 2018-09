Volkswagen stopt met productie van model Beetle

Volkswagen stopt in 2019 definitief met het maken van de VW Beetle, de nieuwe versie van de legendarische Kever. Om het rijke erfgoed van de legendarische wagen te vieren, komen er nog twee "ultieme modellen". Dat heeft de Duitse autoconstructeur bekendgemaakt.

"Het verlies van de Lady Beetle na drie generaties zal waarschijnlijk een resem aan emoties teweegbrengen bij de vele fans", zei Hinrich Woebcken, CEO van Volkswagen Noord-Amerika. Hij benadrukte dat VW zich later zal toeleggen op grotere gezinsauto's en elektrische wagens.

"Wagen voor het volk"

Ontwerper Ferdinand Porsche kreeg in juni 1934 de opdracht van Adolf Hitler om een "wagen voor het volk" uit te denken: een auto die betaalbaar was voor de gewone werkman. Hij kreeg van de automobielindustrie 20.000 rijksmark voor zijn opdracht. Een jaar later, in juli 1935, volgde de onthulling. Het was onmiddellijk een sensatie: in een tijd dat de meeste wagens groot en vierkant waren, kwam Porsche op de proppen met een compact wagentje. Het leek op een insect, en algauw werd Porsches model een "Käfer" (kever) genoemd.

De laatste Kever oude stijl rolde in juli 2003 van de band. Van de Volkswagen Kever werden sinds de jaren 30 wereldwijd 21,5 miljoen stuks verkocht. Eind jaren 90 kwam er dan de "New Beetle", die qua vorm sterk gelijkt op zijn voorganger maar nooit de nostalgie kon evenaren.