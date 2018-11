Voetbalschandaal: voetbalmakelaar Evert Maeschalck in verdenking gesteld

Voetbalmakelaar Evert Maeschalck is verdacht van actieve en passieve omkoping in het zogenaamde voetbalschandaal. Maeschalck is al drie weken in verdenking gesteld, dat heeft het parket bevestigd aan VTM NIEUWS.

Maeschalck is makelaar van heel wat huidige en gewezen spelers van Club Brugge zoals Hans Vanaken, Birger Verstraete, Bjorn Engels maar ook van Davy Roef, de doelman van Waasland-Beveren die ook al als getuige is verhoord in het voetbalschandaal.

De vader van Evert Maeschalck is de bekende advocvaat Johnny Maeschalck. Die was in het begin van het voetbalschandaal de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, hij heeft intussen een stap opzij gezet.