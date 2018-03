VN-baas "bezorgd" over situatie in Gaza

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is "diep bezorgd" over de situatie in de Gazastrook. Dat zegt hij in een mededeling nadat Israëlische soldaten vrijdag meerdere Palestijnen doodden en er honderden verwondden tijdens de "Mars van Terugkeer".

Guterres roept op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek naar de overlijdens. De VN-baas vraagt alle partijen daarnaast om "af te zien van eender welke daad die tot verdere slachtoffers kan leiden en meer bepaald elke maatregel die burgers in gevaar zou kunnen brengen".

Adjunct-secretaris-generaal Politieke Zaken van de VN, Taye-Brook Zerihoun, zei tijdens zijn briefing aan de Veiligheidsraad te vrezen dat de situatie in de Gazastrook "de volgende dagen zou kunnen verslechteren".

In een balans van het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook was er vrijdagavond nog sprake van vijftien gedode Palestijnen en meer dan 1.400 gewonden. Volgens de Palestijnse ambassadeur bij de VN, Riyad Mansour, is het aantal doden al opgelopen tot zeventien, onder wie ook kinderen.