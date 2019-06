Vliegtuigje neergestort naast E40 in Landen

In Walshoutem, in de gemeente Landen (Vlaams-Brabant), is een vliegtuigje neergestort in de berm van de autosnelweg E40. Dat bevestigt de brandweer van Landen. Door het ongeluk zijn er twee rijstroken op de E40 versperd.

Het vliegtuigje van het type ULM kwam neer in de berm op de autosnelweg in de richting van Luik. Het vliegtuig kreeg motorproblemen nadat het was opgestegen vanuit de ULM-basis van Avernas-le-Bauduin, enkele kilometers verder. De piloot en zijn instructeur probeerden nog de basis te bereiken, maar dat lukte niet. De piloot probeerde daarna nog een noodlanding te maken in de grasstrook tussen de snelweg en de spoorlijn, maar raakte daarbij enkele verlichtingspalen. Twee mannelijke inzittenden, waaronder de piloot, zouden allebei levend uit het vliegtuigje zijn geraakt.

Omstaanders en de brandweer zijn er ondertussen in geslaagd de brand te blussen. Ook de hulpdiensten zijn aanwezig.

Door het ongeval zijn op de E40 twee rijstroken versperd in de richting van Luik. Het treinverkeer naast de autosnelweg ondervindt geen hinder. Over de toestand van de gewonden zijn nog geen verdere details bekend.

Foto: Hendrik Van Hoof