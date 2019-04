Het rundsvlees dat warenhuisgroep Colruyt vorig weekend heeft moeten terugroepen, is besmet geraakt in het slachthuis van Luik. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap aan VTM NIEUWS.

Het agentschap heeft vandaag nieuwe controles gedaan in het slachthuis. Ook het vleesverwerkend bedrijf in Luik waar de besmetting met de bacterie E.Coli is vastgesteld, kreeg inspecteurs over de vloer. Volgens onze informatie zijn er geen inbreuken vastgesteld.