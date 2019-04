Vierde jongere opgepakt in onderzoek naar Antwerpse 'kopschoppers'

Er is een vierde minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de diefstal met geweld in de Antwerpse premetro. Het gaat om een 15-jarige jongen. Eerder werden al drie jongeren opgepakt en geplaatst in een gesloten instelling.

Hij zal woensdag voor de jeugdrechter worden geleid en het parket zal daar, net als bij de andere drie verdachten, de plaatsing in een gesloten jeugdinstelling vragen.

Afgelopen weekend dook een schokkend filmpje op waarop te zien is hoe een man verschillende schoppen tegen het hoofd krijgt in een Antwerps premetrostation. Er werden na de feiten al twee jongeren opgepakt die intussen zijn geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg.

Een derde jongen, die de beelden maakte, is ook opgepakt en geplaatst.

