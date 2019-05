'vetsmelter' Jan Verkest overleden

‘Vetsmelter’ Jan Verkest uit Grammene bij Deinze is dit weekend op 59-jarige overleden in Zwitserland, waar hij sinds twee jaar woonde samen met zijn vrouw.

Zoon en vader Jan en Lucien Verkest werden jaren geleden samen met twee Waalse vetsmelters veroordeeld, en moesten 24 miljoen euro schadevergoeding betalen voor de dioxinecrisis van 1999.

In september vorig jaar geraakte bekend dat ze in beroep gingen tegen deze beslissing. Dat proces moest dit jaar voorkomen, maar één van de beklaagden is dus niet meer. Volgens twee van onze bronnen zou Verkest zelf voor het einde van zijn leven gekozen hebben.

De dioxinecrisis van 1999 was zowat de grootste voedselcrisis van ons land. Dieren werden preventief geslacht en winkelrekken werden leeg gehaald. Het Waalse bedrijf Fogra leverde aan het Oost-Vlaamse Verkest vervuilde vetstoffen, met daarin giftige dioxines. Verkest verkocht die aan veevoederbedrijven, en zo kwamen die stoffen in onze voeding terecht.

De ouders van Jan Verkest zijn nog in leven en verblijven in een woonzorgcentrum in Deinze.

