Vermaelen komt in het elftal tegen Cyprus

Thomas Vermaelen is de enige nieuwe naam in de basis tegen Cyprus. Hij vervangt de geblesseerde Boyata. Alle andere spelers die aan de wedstrijd begonnen tegen Rusland blijven staan.

Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Lander Dendoncker, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Eden Hazard en Michy Batshuayi. Dat zijn de elf namen die het moeten doen tegen Cyprus en moeten zorgen voor een 6 op 6 in de EK-kwalificatiecampagne.

LINE-UP !



Waar supporter jij voor ons ?

OĆ¹ suivrez-vous le match ?

Where do you cheer for us ?



@VTMStadion | @RTBFsport #SelectedbyPwC#CYPBEL #EURO2020#COMEONBELGIUM #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/AFbf2sS6Ir