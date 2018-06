Verkeersdrukte verwacht door vakantie-uittocht

Door de vakantie-uittocht en verschillende wegenwerken kan het vandaag erg druk worden op de weg. Reisorganisatie VAB waarschuwt voor files in heel Europa. “Het is vandaag een oranje dag op de Europese wegen”, zegt Joni Junes van mobiliteitsorganisatie VAB aan VTM NIEUWS.

“Vandaag verwachten we wel wat vertragingen door vakantiefiles", zegt Junes. "Wat ook meespeelt is het mooie weer., veel mensen zullen richting kust trekken. Daarnaast zijn er ook de wegenwerken op de E411 in Wallonië, richting Luxemburg.”

Eten en drinken In Frankrijk wordt het druk in de regio rond Parijs, en traditioneel staan er ook files in Zwitserland aan de Gothardtunnel files. Wie een lange rit voor de boeg heeft, neemt best voldoende eten en drinken mee in de wagen.

De eerste echte drukte op de Europese wegen wordt wel pas vanaf volgend weekend verwacht, onder meer omdat de kinderen in Frankrijk nog een week naar school moeten.

Op de website van VAB kan je het vakantieverkeer op de voet volgen.