Verhaeghe reageert furieus: "Dit is ridicuul"

In Brugge heerst er na de verrassende nederlaag tegen Anderlecht naast ontgoocheling vooral woede. Ze zijn boos op de videoref, die niet ingreep bij het al dan niet buitenspeldoelpunt van Teodorczyk. En ook de niet gefloten penalty op Hans Vanaken ligt zwaar op de maag bij het Brugse bestuur. Voorzitter Bart Verhaeghe gaat nog verder in zijn visie en denk dat er meer aan de hand is.

"Ik denk dat wij vandaag toch een probleem hebben", begint voorzitter Verhaeghe zijn pleidooi. "Het begint een beetje ridicuul te worden. Als je vandaag kijkt dat Teodorczyk een doelpunt maakt uit offside en Diaby in eenzelfde situatie op Anderlecht scoort, maar teruggefloten wordt door de VAR. Hier is die zelfs niet opgetreden. Dat is vreemd."

"Dit is niet goed voor het Belgisch voetbal, net als de halvering van de punten", gaat Verhaeghe verder. "Als je kijkt hoe Anderlecht profiteerde van de videoref op Charleroi, dan moet je vaststellen dat er ofwel heel onproffesioneel gedrag is, ofwel is daar iets meer. En daar mag ik eigenlijk niet aan denken of niet op hopen."