Verdachte na brutale overval op jong gezin: “Wij maakten 180.000 euro buit”

Verdachte Jason V. die vanmorgen voor de rechtbank verscheen voor een brutale home-invasion bij zakenman Filip Palmans en zijn gezin, verraste iedereen door de feiten volledig te bekennen. Het gezin werd op 30 maart 2017 thuis in Schelle overvallen door drie daders. Jason V. had de leiding. Tot vandaag had hij nooit aangegeven wie de mededaders waren.

Even terug naar maart 2017. Die avond dringen twee gewapende en gemaskerde mannen de woning van zakenman Filip Palmans van het gelijknamige transportbedrijf in Schelle binnen. Palmans wordt overmeesterd. Hij wordt geslagen met een pistool. Ook zijn vrouw en zijn zeven maanden oude baby worden bedreigd. De daders vluchtten met geld, juwelen, twee wapens en de Rolex van Palmans, een horloge dat al gauw tienduizend euro waard is.

Na enkele maanden wordt Jason V. en zijn vriendin Sophie V.A. gearresteerd. Sophie V.A. heeft vroeger nog een relatie gehad met Palmans en hebben samen ook een kindje. Zij had volgens Jason V. de tip gegeven voor de overval want zij wist dat er een kluis met veel geld op de zolder van Palmans te vinden was.