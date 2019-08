Verbond van Belgische Ondernemingen: "Bij harde brexit is recessie onvermijdelijk"

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is duidelijk: een harde brexit op 31 oktober, dus zonder akkoord, zou een ramp zijn voor onze economie. Dan is volgens de organisatie een recessie, of een achteruitgang van de economische groei, zo goed als onvermijdelijk. "Er is dringend een regering nodig om voor stabiliteit te zorgen", voegen analisten toe.

De Amerikaanse beurs van Wall Street beleefde gisteren de slechtste beursdag van het jaar. De Dow Jones dook 3,1 procent naar beneden. Ook in Azië krabden beleggers zich in het haar, want ook daar zien we negatieve cijfers. En bij ons verliest de Belgische Bel20 vandaag al meer dan 1 procent, gisteren was dat bijna 2 procent.

En dan dreigt er nog een Brexit zonder akkoord, die de Britse premier Boris Johnson wil doorvoeren. "Bij een harde brexit is de kans op een recessie heel groot in ons land, op het einde van het jaar", klinkt het bij Edward Roosens van het VBO. Bij zo'n recessie krimpt de economie omdat bedrijven minder gaan produceren. "Als de brexit op een ordelijke manier kan worden afgehandeld, met een overgangsperiode, kan een recessie wel nog vemeden worden."

Oorzaak

De financiële beurzen maken zich zorgen, nu de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten ontspoord is. China probeert via een verzwakking van zijn munt om Amerika een hak te zetten en dat is de basis van de onzekere periode momenteel op de beurzen. "Iemand moet een oplossing bieden om groei en stabiliteit te creëren, maar wie dat moet doen, is op dit moment zeer onduidelijk", aldus Tom Simonts, senior financial economist KBC Groep

Vooral in de productiesectoren is er al maandenlang een recessie, zoals de autosector en zware industrie bijvoorbeeld. "Dat sijpelt nu over naar de dienstensector. Het is dus geen verrassing dat deze periode eraan zat te komen, maar ze komt wel heel snel", zegt Simonts nog. "Het is een potentiële explosieve situatie, we moeten zien dat dit niet extra escaleert. We hebben vooral een periode nodig van stabiliteit."

Regering gevraagd

"Als het stormt op zee heb je een kapitein nodig met een goeie landkaart en dat hebben we op dit moment niet echt", aldus Tom. "Het wordt tijd dat we in België een regering krijgen die daadkrachtig en slagkrachtig de economie door goede wateren kan loodsen." Die regering moet onder meer maatregelen kunnen nemen over douanetarieven en moet de organisatie van de handel met Engeland leiden, verduidelijkt Edward Roosens nog.

