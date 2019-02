Venezuela sluit grensposten met Colombia om hulpgoederen tegen te houden

Venezuela heeft de grens met Colombia afgesloten in de westelijke staat Tachira, die grenst aan de Colombiaanse stad Cúcuta. Oppositieleider Juan Guaido is van plan om van daaruit humanitaire hulp het land binnen te loodsen.

‘Vanwege de serieuze en illegale bedreigingen van de Colombiaanse regering voor de vrede in en de soevereiniteit van Venezuela nam de regering de beslissing om alle bruggen tussen de twee landen in de staat Tachira te sluiten’, tweette de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Pas als alle ‘gewelddadige acties tegen het land en tegen de bevolking’ ophouden, zal de toestand weer normaal worden, voegt ze daar aan toe.

Zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó is vrijdag naar Cucuta in Colombia getrokken, ondanks een gerechtelijk verbod om Venezuela te verlaten. Hij woonde er het ‘Venezuela Aid Live’ bij, een zeven uur durend concert georganiseerd door de oppositie en Britse miljardair Richard Branson. Het doel was de medestanders van de oppositie een hart onder de riem te steken en geld in te zamelen. Er kwamen een kwart miljoen mensen af op het benefiet. Huidig president Nicolas Maduro weigert echter nog altijd buitenlandse hulpgoederen te aanvaarden.

Doden aan grens met Brazilië

In het zuidwesten van Venezuela, bij de grens met Brazilië, zijn ondertussen twee mensen omgekomen bij schermutselingen met het leger. Vijftien anderen raakten gewond. Het incident deed zich voor toen militairen probeerden een blokkade op te werpen om humanitaire hulp tegen te houden.

Curaçao blokkeert verzending hulpgoederen

Ook op het Nederlandse eiland Curaçao is een lading hulpgoederen – vijftig ton voedsel en medicijnen van Venezolanen die in de VS wonen – bestemd voor Venezuela geblokkeerd. De autoriteiten beletten dat de containers op het schip worden geladen, aldus Carlos Quintavalle, kapitein van de Seven Seas.

De regering van Curaçao, een eiland op zowat zestig kilometer van de Venezolaanse kust, liet eerder al weten zich te zullen verzetten tegen het vertrek van de hulp. ‘Zendingen vanuit Curaçao zullen maar gebeuren als de Venezolaanse autoriteiten hiermee instemmen’, aldus de regering in een mededeling. ‘Het is een kwestie van veiligheid. Natuurlijk willen we de mensen in Venezuela helpen, maar we gaan niet voor het conflict kiezen’, aldus regeringswoordvoerster Corinne Leysner. De regering van president Nicolas Maduro heeft de maritieme grens gesloten en de luchtverbindingen met Curaçao opgeschort.