De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar, Niki Tersptra heeft opgegeven. Vlak voor de eerste beklimming van de Kwaremont kwam hij zwaar ten val. Hij stapte uit de wedstrijd.

"Onze arts bevestigt dat het goed gaat met Niki", schreef zijn ploeg later op de dag op Twitter. "Hij heeft bij zijn val wel een hersenschudding opgelopen en is ook even buiten bewustzijn geweest. Daarom kan hij zondag niet starten in Parijs-Roubaix."